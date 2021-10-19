Премьер-министр Японии прервал рабочую поездку из-за запуска ракет КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал рабочую поездку по стране и намерен вернуться в Токио из-за ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно его данным, глава правительства уже выехал в Токио на скоростном поезде «Синкансэн» и прибыл в резиденцию около 15:00 по местному времени (09:00 мск), а затем принял участие в заседании совета национальной безопасности.

По итогам мероприятия Кисида заявил, что власти страны все еще анализируют тип выпущенных Северной Кореей ракет и не исключают, что речь идет об испытании баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Отмечается, что в случае, если данная информация подтвердится, это станет первым случаем пуска БРПЛ с октября 2019 года.