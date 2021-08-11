В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Суд средней ступени города Даньдун на северо-востоке Китая признал бизнесмена из Канады Майкла Спэйвора (Michael Spavor) виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб. Об этом сообщает BBC News.

Канадца приговорили к 11 годам лишения свободы. У него также конфисковали личные вещи на сумму более семи тысяч долларов. Власти Китая заявили, что Спэйвора депортируют на родину, но, по информации издания, это может произойти уже после того, как осужденный отбудет свой срок в тюрьме.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал приговор абсолютно неприемлемым и несправедливым. «Вердикт Спэйвору был вынесен после двух с половиной лет произвольного задержания, отсутствия прозрачности в судебном процессе и судебного разбирательства, которое не отвечало даже минимальным стандартам международного права», — подчеркнул политик.

Бизнесмена задержали в декабре 2018 года, когда отношения Канады и Китая обострились из-за ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Спэйвора обвинили в разглашении государственной тайны и действиях, угрожающих национальной безопасности КНР.

Ранее стало известно, что китайский суд оставил в силе смертный приговор гражданину Канады Роберту Шелленбергу (Robert Schellenberg), обвиняемому в контрабанде наркотиков. Он находится под стражей с 2014 года. Решение суда вызвало осуждение китайских властей со стороны Канады, США и Нидерландов.