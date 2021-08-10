Китайский суд оставил в силе смертный приговор канадцу

Китайский суд оставил в силе смертный приговор гражданину Канады Роберту Шелленбергу (Robert Schellenberg), обвиняемому в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шелленберг находится под стражей с 2014 года. Гражданина Канады обвиняют в попытке контрабанды 225 килограммов амфетамина из Китая в Австралию. В 2018 году китайский суд приговорил канадца к 15 годам заключения. Шелленберг, настаивая на своей невиновности, подал апелляцию. Однако суд города Далянь не только не удовлетворил ее, а, наоборот, ужесточил приговор, назначив смертную казнь. Решение было принято на фоне разгорающегося скандала с задержанием в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. 10 августа 2021 года суд города Шэньян оставил приговор в силе.

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«Обвинение является правомерным, приговор — справедливым, судебное разбирательство прошло в соответствии с законом», — гласит итоговое постановление суда. Смертный приговор может быть приведен в исполнение лишь после подтверждения данного вердикта со стороны Верховного народного суда КНР.

Приговор вызвал осуждение китайских властей со стороны Канады, США и Нидерландов. «Мы призываем Китай помиловать Роберта Шелленберга. Мы решительно неприемлем этого жестокого и нетипичного для правовой практики наказания», — заявил посол Канады в КНР Доминик Бартон (Dominic Barton).

Официальный Ванкувер усматривает в ужесточении приговора Шелленбергу попытку оказать давление на страну в связи с задержанием 1 декабря 2018 года финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее обвиняют в поставках оборудования корпорации в Иран в обход санкций США. В настоящий момент продолжается судебное разбирательство по поводу ее экстрадиции в Соединенные Штаты.

В 2019 году, помимо ужесточения приговора Шелленбергу, китайские власти также арестовали по обвинению в шпионаже другого гражданина Канады — бизнесмена Майкла Спарвора (Michael Spavor). Это произошло спустя несколько дней после задержания в Канаде Мэн Ваньчжоу. 9 августа 2021 года Спарвор был признан виновным. Китай отрицает какую-либо связь между делом Ваньчжоу и осуждением канадцев.