США оценили вероятность захвата Тайваня Китаем

Китай в ближайшие два года не будет пытаться захватить Тайвань военным путем. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает NDTV.
Генерал оценил вероятность скорого конфликта, основываясь на своем анализе по Китаю. «Я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца», — отметил он.
Тем не менее Милли подчеркнул, что правительство КНР «ясно и недвусмысленно выстраивает потенциал», чтобы сделать это в будущем. «В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все», — заключил он.
Ранее стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня. Согласно данным со спутниковых снимков, работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.
Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.