США оценили вероятность захвата Тайваня Китаем

Генерал ВС США Марк Милли: Китай не будет захватывать Тайвань в ближайшие два года

Китай в ближайшие два года не будет пытаться захватить Тайвань военным путем. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает NDTV.

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Генерал оценил вероятность скорого конфликта, основываясь на своем анализе по Китаю. «Я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под этим я имею в виду 6, 12, 24 месяца», — отметил он.

Тем не менее Милли подчеркнул, что правительство КНР «ясно и недвусмысленно выстраивает потенциал», чтобы сделать это в будущем. «В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все», — заключил он.

Ранее стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня. Согласно данным со спутниковых снимков, работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.