Китай потребовал исчерпывающих объяснений от США из-за инцидента с подлодкой

Правительство США должно предоставить исчерпывающие объяснения и дать детальное описание инцидента с подлодкой ВМС США USS Connecticut, которая в начале октября столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ABC News.

Дипломат потребовал от Вашингтона занять ответственную позицию и ответить, что атомная субмарина делала в районе аварии. Вэньбинь призвал Соединенные Штаты прекратить устраивать провокации, демонстрировать силу и наносить ущерб безопасности и суверенитету других стран.

О том, что американская атомная ударная подводная лодка столкнулась с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе, стало известно 8 октября. ЧП произошло во время погружения. В результате пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.