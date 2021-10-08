Китай призвал США обнародовать детали ЧП с атомной подлодкой

США должны обнародовать детали ЧП с американской атомной подлодкой Seawolf USS Connecticut, которая столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом», — отметил дипломат. Он призвал Вашингтон предоставить мировому сообществу точную информацию о происшествии, в том числе данные о месте столкновения, миссии субмарины и возможности утечки радиации.

Ранее военный эксперт, историк Иван Коновалов предположил, что непрофессионализм Военно-морских сил США мог стать причиной аварии с атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море. По его словам, американские корабли и подлодки часто сталкивались с предметами или гражданскими судами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7 октября сообщалось, что атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись во время погружения с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Американские военные подчеркнули, что авария не сказалась на ядерной силовой установке, она полностью работоспособна.