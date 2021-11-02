В ВМФ России назвали причину столкновения подлодки США с подводной горой

Подлодка ВМС США USS Connecticut могла столкнуться с подводной горой, так как, вероятно, не использовала режим гидроакустического комплекса, чтобы скрыть присутствие в Южно-Китайском море. Такую причину аварии назвал РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

По словам военного, субмарина шла в режиме шумопеленгования, так как, возможно, хотела скрыться. «Шумопеленгование, естественно, не позволяет обнаружить что-то», — уточнил он.

Кравченко указал, что подводный объект мог действительно отсутствовать на американских картах, так как это только недавно появившаяся гора. «Горы растут, это вполне возможно», — заявил бывший начальник главного штаба ВМФ России.

Адмирал обратил внимание, что объект мог возникнуть искусственным путем. По его мнению, гору мог «навалить» Китай, чтобы исключить прохождение подводных лодок.

О том, что американская атомная ударная подводная лодка столкнулась с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе, стало известно 8 октября. ЧП произошло во время погружения. В результате пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке.