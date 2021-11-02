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Повредившим подлодку США в Южно-Китайском море объектом оказалась подводная гора

USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой
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Фото: US Navy / Global Look Press

Объектом, повредившим подлодку ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Об этом сообщила официальный представитель 7-го флота командир Хейли Симс, передает USNI News.

Как отметила Симс, подводная гора не была отмечена на карте. Результаты расследования инцидента будут переданы командующему 7-м флотом ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности.

Внезапное столкновение

О том, что американская атомная ударная подводная лодка столкнулась с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе, стало известно 8 октября. ЧП произошло во время погружения. В результате пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке.

Субмарина своим ходом прибыла на остров Гуам в западной части Тихого океана. Позже выяснилось, что столкновение произошло в районе между островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши. После аварии у подлодки были повреждены носовые балластные цистерны.

Возможные причины аварии

Ветеран-подводник Военно-морских сил (ВМС) США Аарон Амик указывал на то, что топография дна Южно-Китайского моря подвержена частым изменениям из-за тектонической активности. «Некоторые районы Южно-Китайского моря очень глубокие, с внезапными изменениями на очень мелкие, почти вертикальные структуры, которые могут выходить на поверхность», — объяснил эксперт. При этом измерение глубины дна под субмариной может не дать ей достаточно времени, чтобы уклониться от почти вертикального топографического изменения прямо впереди.

При этом бывший командир атомного подводного крейсера «Новомосковск» капитан 1 ранга Игорь Курдин назвал единственную возможную, по его мнению, причину ЧП — столкновение с другой подлодкой. Отмечалось, что из-за особенностей водной среды две субмарины могли оказаться друг у друга в зоне «акустической тени», а после столкновения один из участников инцидента мог скрыться. Военный эксперт и историк Иван Коновалов предположил, что инцидент произошел из-за непрофессионализма военных.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны обнародовать детали аварии, в том числе точную информацию о месте столкновения, миссии субмарины и возможности утечки радиации.

История USS Connecticut

В 2003 году USS Connecticut попала в другую необычную ситуацию: субмарина всплыла в Арктике и пробила лед в окрестностях американской исследовательской станции. Находившийся в окрестностях белый медведь в течение получаса изучал торчащий из льдины руль, а затем напал на него.

USS Connecticut — вторая субмарина проекта Seawolf II («Морской волк II»). Подлодка стала пятым судном во флоте США с таким названием. Названа в честь штата Коннектикут, где и была построена компанией General Dynamics на верфях города Гротон. Субмарина заложена 14 сентября 1992 года, спущена на воду 1 сентября 1997 года. Ее ввели в состав флота 11 декабря 1998 года.

В 2007 году подлодка была передислоцирована на базу Китсап в рамках программы усиления присутствия ВМФ США в Тихом океане. С 2012 по 2017 год она стояла на капитальном ремонте. После приполярных учений ICEX 2018 в 2019 году ремонтировалась на верфи «Пьюджет-Саунд».

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