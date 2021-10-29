Раскрыты повреждения атомной субмарины ВМС США в Южно-Китайском море

Издание USNI News, ссылаясь на четыре источника, раскрыло конкретные повреждения, которые атомная субмарина Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США получила в ходе недавнего инцидента в Южно-Китайском море.

Собеседники, знакомые с результатами предварительного расследования, сообщили, что после столкновения с неизвестным объектом у подлодки были повреждены носовые балластные цистерны. Отмечается, что ядерный реактор субмарины не пострадал. О состоянии торпедных аппаратов подлодки не сообщается.

Издание отмечает, что внезапный ремонт подлодки потребует пересмотра ранее утвержденного графика планового обслуживания субмарин ВМС США.

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В октябре поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка Connecticut попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. В том же месяце аналитическая организация South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) отмечала, что подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.

Также издание The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника ВМС США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.