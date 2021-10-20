Китай ускорил модернизацию авиабаз у побережья Тайваня

Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Китайской Республики (Тайваня) в провинции Фуцзянь. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные Planet Labs и впервые опубликованные американским техническим и военным сайтом The Drive.

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Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса. По данным газеты, это свидетельствует об активизации Пекином планов по захвату Тайваня силой, а модернизация баз обеспечит долгосрочную материально-техническую поддержку военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК), которые только с 1 октября за четыре дня подряд совершили рекордные 149 полетов в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

Так, согласно снимкам, НОАК на авиабазе Лунтянь улучшила противовоздушную оборону, расширила взлетно-посадочные полосы и модернизировало бункеры. Подобные строительные работы также замечены на близлежащей базе в Хуэйане, в 300 километрах от массивной подземной тайваньской авиабазы ​​Чиашань в Хуаляне.

Бывший инструктор Тайваньской военно-морской академии в Гаосюне Лу Ли-Ши указал, что действия китайской армии направлены на предупреждение угроз со стороны вооруженных сил Тайваня в случае войны. «В НОАК понимают, что три [китайских] авиабазы ​​на линии фронта будут в зоне действия тайваньской высокоподвижной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) и другого мощного оружия, закупленного в Соединенных Штатах», — отметил инструктор.

Ранее власти Тайваня назвали предполагаемую дату вторжения Китайской Народной Республики. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн считает, что это случится в 2025 году, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров «станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы».

18 августа правительство Китая провело штурмовые учения в районе островного государства. НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина, Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.