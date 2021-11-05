Американский генерал дал совет украинским военным для приближения к НАТО

Генерал Ходжес: офицеры с английским языком помогут приблизить Украину к членству в НАТО

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал совет украинским военным, который поможет приблизить страну к членству в НАТО, в эфире YouTube-канала «Исландия».

По словам американского генерала, необходимо обновить офицерский состав войск Украины молодыми военными, которые владеют английским языком. «Офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО», — сказал он.

Ходжес добавил, что в случае, если офицеры смогут общаться на английском языке, то «это окупит огромные дивиденды».

Ранее новый глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что намерен расширить сотрудничество Киева с США и НАТО в сфере безопасности. Политик отметил, что украинская «бумажная» армия должна остаться в прошлом, а также сообщил о намерении изменить подход к кадровой политике в армии.