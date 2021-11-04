Новый глава Минобороны Украины расширит сотрудничество с США и НАТО

Новый глава Минобороны Украины Алексей Резников намерен расширить сотрудничество Киева с США и НАТО в сфере безопасности. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что украинская «бумажная» армия должна остаться в прошлом. Он подчеркнул, что сильные вооруженные силы — это один из мощнейших дипломатических аргументов. Резников также сообщил о намерении изменить подход к кадровой политике в армии.

Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны ранее занимал должность вице-премьера Украины. Также он являлся членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Его кандидатуру на пост предложил государственный лидер страны Владимир Зеленский.

3 ноября Верховная Рада на пленарном заседании поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его заявлению. За соответствующее решение проголосовал 341 депутат. Андрей Таран возглавлял Министерство обороны Украины с 4 марта 2020 года. 2 ноября он подал в отставку.