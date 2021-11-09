Бомбардировщики ВВС США пролетели в 100 километрах от границы России

Два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили внеплановый полет над Черным морем в 100 километрах от границы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от государственной границы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что корабли ВМС США прибыли в регион, чтобы принять участие в многонациональном учении, которое проводит объединенное командование вооруженных сил США в Европе. «С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — заключили в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что учения НАТО, которые проводятся прямо у границ России в Черном море, связаны с желанием Вашингтона спровоцировать Москву и проводить политику ее сдерживания.

США начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях 30 октября. Согласно заявлению Военно-морских сил страны, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Они будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney. Отмечается, что Mount Whitney и размещенные на нем штабы будут работать вместе с партнерами и союзниками НАТО для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.