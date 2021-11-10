В США обеспокоились «стягиванием вооруженных сил России» к украинской границе

Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен «стягиванием вооруженных сил России» к украинской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием. Он по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе», — отметил представитель военного ведомства, добавив, что Вашингтон внимательно наблюдает за происходящим.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Вашингтон обратился к странам Евросоюза (ЕС) и Европейской службе связей из-за якобы стягивания российской армии к границе с Украиной.

До этого, 5 ноября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США отслеживает «необычную» тактику военнослужащих России около Донбасса. Российское посольство в Вашингтоне ответило, что интерес американской стороны к перемещениям россиян вызывает недоумение.

