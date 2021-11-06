В России оценили сообщения США о «необычной активности» на границе с Украиной

Посольство РФ на заявление США об активности на границе с Украиной: взгляните в зеркало

Посольство РФ в Вашингтоне оценило сообщения ведомств США о «необычной активности» Вооруженных сил России на границе с Украиной. Комментарий размещен на странице посольства в Twitter.

«Вызывает недоумение, что пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением Вооруженных сил РФ по собственной территории, в пределах российских границ. Взгляните в зеркало — войска США перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины.

30 октября газета The Washington Post написала о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». После этого Кирби заявил, что Пентагон следит за ситуацией на границе Украины и России.