В Пентагоне рассказали про отслеживание действий России вблизи Украины

Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины, заявил пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — сказал он. По словам Кирби, любые «эскалационные или агрессивные действия» российской стороны очень сильно обеспокоят Вашингтон. Пресс-секретарь ведомства отказался объяснить, о каком «необычном» поведении идет речь.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.

