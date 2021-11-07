Вашингтон передал Евросоюзу данные о российских военных у границы с Украиной

Вашингтон обратился к странам Евросоюза (ЕС) и Европейской службе связей из-за якобы стягивания российской армии к границе с Украиной, пишет ежедневная немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Опасность эскалации

Автор статьи заявил, что США в конце прошлой недели обратились в министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции.

Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации. Süddeutsche Zeitung ежедневная газета Германии

Журналист уточнил, что Вашингтон передал партнерам данные касательно перемещения российских военных возле границ. Президент США Джо Байден на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме призывал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить давление на Москву из-за газопровода «Северный поток-2», добавил автор.

Отказались комментировать

Американское посольство в Берлине на запрос издания отказалось комментировать содержание дипломатических контактов с Европой. Представитель дипломатической миссии заявил, что «непоколебимая поддержка» США суверенитета и независимости Украины перед якобы существующей «российской агрессией» не должна вызывать ни у кого сомнений.

В Ведомстве федерального канцлера заявили, что Берлину не нравятся «действия» России по отношению к Украине. «Поведение Москвы испытывает на прочность терпение Германии», — пишет издание со ссылкой на политиков.

Неоднократные обвинения

Отношения Москвы и Киева испортились на фоне событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. В том же году появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Вашингтон и ранее заявлял об «активности» российских военных на границе с Украиной. Так, в пятницу, 5 ноября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США отслеживает «необычную» тактику военнослужащих России около Донбасса. Российское посольство в Вашингтоне ответило, что интерес американской стороны к перемещениям россиян вызывает недоумение.

Вызывает недоумение, что пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением Вооруженных сил России по собственной территории, в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало — войска США перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос. Посольство России в Вашингтоне

30 октября об увеличении численности войск России на границе писала американская газета The Washington Post. По информации издания, «необычные перемещения» были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». В США напомнили, что следят за ситуацией.

Похожие публикации появились и в других западных изданиях — Politico, Foreign Policy.

Ответ МИД

По мнению официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, редакции начали писать материалы против Москвы «как по команде в настоящей панической атаке». Она призвала не верить фейкам.

Американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его снимками и видеоматериалами, ставящими под сомнение наличие у них критического мышления. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Кремль также отреагировал на сообщения о российских танках. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их вбросом.

Не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Украина опровергла данные СМИ

Киев не заметил наращивания российских сил рядом с украинской границей. Появившуюся в СМИ информацию на Украине назвали «элементом специальных информационно-психологических действий».