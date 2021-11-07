США обратились к Европе из-за российских военных у границы с Украиной

США обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Европейского Союза (ЕС) из-за якобы увеличения российских военных у границы с Украиной. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, в конце этой недели США обратились в Европейскую службу внешних связей, а также министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. «Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — отмечает издание.

При этом американское посольство в Берлине отказалось прокомментировать содержание дипломатических контактов с Европой. Однако его представить заявил, что «непоколебимая поддержка США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии» не должна вызывать сомнений.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне оценило сообщения ведомств США о «необычной активности» Вооруженных сил России на границе с Украиной. «Посмотрите в зеркало — войска США перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос», — говорится в сообщении.

30 октября газета The Washington Post написала о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». После этого Кирби заявил, что Пентагон следит за ситуацией на границе Украины и России.