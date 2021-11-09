Захарова призвала Украину соблюсти договоренности по Донбассу

Власти Украины должны выполнить договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе прежде, чем начать обсуждения новой встречи в «нормандском формате». С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ее слова стали ответом на обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Россия якобы «тормозит» подготовку встреч в «нормандском формате». «Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом», — заявила дипломат. Захарова отметила, что выполнение договоренностей станет поводом обсудить новую встречу.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что главная задача Киева — сделать все зависящее, чтобы посадить Кремль во главе с президентом России Владимиром Путиным за стол переговоров. 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров опроверг планы по проведению встречи в «нормандском формате».