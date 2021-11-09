На Украине заявили о необходимости посадить Кремль за стол переговоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киеву необходимо сделать все от него зависящее, чтобы посадить Кремль за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас наша задача, украинской стороны, — сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль во главе с господином (президентом России Владимиром — Примечание «Ленты.ру») Путиным сели за стол переговоров», — сказала Верещук в эфире телеканала «Дом». Кроме того, вице-премьер объявила, что посетит Донбасс «в ближайшие дни».

В понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. По его словам, российская сторона якобы «остается единственной ответственной за задержку» переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва готова к министерским переговорам в «нормандском формате» и саммиту. Он отметил, что для этого необходимо заранее подготовить «отражающий совместное понимание» документ, однако «с этим у коллег пока проблема». Представитель Кремля также напомнил, что о готовности России к встрече министров и саммиту президент Владимир Путин говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.