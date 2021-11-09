Пентагон обеспокоился передвижениями российских военных на границе с Украиной

В США обеспокоены перемещениями Вооруженных сил России на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС .

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах России и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более понятными», — сказал Кирби.

Он добавил, что не планирует комментировать возможные планы Москвы о перемещении российских войск и раскрывать информацию американских разведывательных служб на этот счет.

Ранее в Пентагоне заявили, что странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем. По словам генерала Марка Милли, Россия, США и Китай стали новыми мировыми центрами силы. В этом разрезе, отметил представитель Пентагона, весь мир становится триполярным и менее стабильным, чем это было 40-50 лет назад. При этом он заявил, что международному сообществу меньше всего нужна война великих держав.

