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В США заявили о готовности противостоять «российской агрессии» на Украине

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Gennari/Pool/Spaziani/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, которые прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского, обсудили противостояние «российской агрессии». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, которое приводит ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

Блинкен, Кулеба и Ермак также обсудили возможности для углубления сотрудничества Киева и Вашингтона во время саммита украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена, который планируется 30 августа.

Ранее главы МИД и офиса президента Украины в Вашингтоне обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Донбасс и подготовку к встрече лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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