Украина и США обсудили встречу Байдена и Зеленского

Главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном Донбасс и подготовку к встрече лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте офиса украинского президента.

Встреча состоялась в Вашингтоне. Сообщается, что стороны обсудили совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Особое внимание уделено расширению стратегического партнерства двух стран и реформам на Украине», — говорится в сообщении.

Встреча Байдена и Зеленского запланирована на 30 августа. Глава украинского МИД уже прибыл в столицу США для подготовке к саммиту.

Ранее Дмитрий Кулеба проанонсировал встречу двух лидеров «без повышенных тонов и шантажа».