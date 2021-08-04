Российский дипломат оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Постпред России в ООН Владимир Чижов оценил шансы Украины, Грузии и Молдавии вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает издание «Известия».

По его словам, вопрос о вступлении данных стран в Евросоюз является слишком гипотетическим. «Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», — отметил российский дипломат.

Чижов, комментируя образование Украиной, Молдавией и Грузией «Ассоциированного трио», объяснил, что оно сформировалось если не на фоне провала, то точно глубокого кризиса политики «Восточного партнерства», которое включает в себя шесть стран постсоветского пространства. При этом он подчеркнул, что в самом Европейском союзе объединение трех государств в данном формате не вызвало особого энтузиазма.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал официальное утверждение документа историческим событием.