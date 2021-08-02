В России призвали главу украинского МИД «не играть с огнем»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал главу украинского МИД Дмитрия Кулебы «не играть с огнем» в ответ на его заявление о скором возращении Крыма и угрозах «камнями с неба». Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий назвал министра иностранных дел фантазером и напомнил, что полуостров и крымчане находятся в составе великой страны, которая способна гарантировать им безопасность и защиту. По его словам, Киев продемонстрировал то, что ему нужна территория, а не проживающие на ней люди.

«Кулеба продолжает играть с огнем, поступая неосмотрительно и крайне неосторожно. Все плохое, что они сделали или хотят сделать Крыму, вернется им бумерангом сторицей. Это стоит им понять и осознать», — заключил Шеремет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. В качестве аргумента Кулеба привел распад Российской империи в ходе Первой мировой войны. Дипломат также пригрозил России, что Украина реализует в ее отношении похожую политику. «Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заключил он.

