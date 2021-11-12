Украина подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США

Президент Украины Зеленский заявил о подписании Хартии о стратегическом партнерстве с США

Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента республики Андреем Ермаком вернулась из США, где был подписан новый документ о партнерстве.

Зеленский подчеркнул, что Хартия «усиливает дружбу» и выводит на новый уровень сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Украинский лидер также упомянул президента Соединенных Штатов Джо Байдена и поблагодарил его за «железную поддержку».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал поставить Киеву летальное оборонительное вооружение. При этом он отметил, что Белый дом продолжит работать с американским Конгрессом в целях гарантии дальнейшего оказания военной помощи Украине.

8 ноября глава украинского МИД Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве «четкий сигнал», призванный напомнить России о наличии у Украины союзников, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае «расширения агрессии».