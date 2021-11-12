Партии в ФРГ разошлись во мнениях по России при создании коалиции

СПДГ и «Зеленые» поспорили по вопросу России при создании коалиции в ФРГ

Социал-демократы (СПДГ) и «Союз90/Зеленые» разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ, пишет Spiegel со ссылкой на участников переговоров.

Согласно части коалиционного соглашения, которое еще обсуждается, СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия спорят по вопросу политики по отношению к Москве.

Наибольшие разногласия возникли между «Зелеными» и социал-демократами. Последние требуют включить в документ положение о том, что Германия «всерьез относится к обоснованным интересам России и в то же время уважает интересы европейских соседей». По словам источников, этот пункт будет переформулирован.

Кроме того, в документе содержится критика российских властей. Партии возможной будущей коалиции хотят от Москвы обеспечения для гражданского общества России «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами».

Три партии в Германии ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг. Ранее в Берлине решили временно отложить вопрос о реализации проекта «Северный поток-2». Участники коалиционных переговоров не захотели обсуждать «щекотливую тему».