Германская коалиция «светофор» запретит строительство новых газопроводов

В Германии на переговорах по формированию правительственной коалиции между Социал-демократической партией (СДПГ), партией «Союз-90/зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД) решили временно отложить вопрос о реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, участники коалиционных переговоров отказываются обсуждать «щекотливую тему». Источник рассказал газете, что три партии хотят включить в будущий договор запрет на строительство новых газопроводов, чтобы повысить независимость энергоснабжения ФРГ.

Сообщается, что во избежание повторения ситуации с нехваткой газа и резким ростом цен на энергоносители члены предполагаемой коалиции намерены обязать поставщиков соблюдать минимальный уровень заполненности хранилищ голубым топливом. Источник отметил, что партии также хотят добавить в договор пункт о расширении энергетического партнерства с Украиной.

Ранее Свободная демократическая партия Германии допустила формирование правительства ФРГ вместе с консервативным блоком Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По словам председателя СвПД Кристиана Линднера, у партии есть «самые значительные содержательные пересечения с блоком ХДС/ХСС».