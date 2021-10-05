Демократы ФРГ раскритиковали блок Меркель за утечку информации о переговорах

Утечка информации о переговорах СвДП и ХДС/ХСС поставила под угрозу формирование коалиции

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) раскритиковала консервативный блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) за утечку информации о переговорах для формирования правящей коалиции. Об этом сообщает Bild.

Несмотря на договор о конфиденциальности переговоров, консерваторы передали в СМИ информацию, что либералы ФРГ готовы добиваться формирования коалиции с ХДС/ХСС и «Зелеными». Такая утечка вызвала возмущение в рядах СвДП и поставила под угрозу дальнейшие переговоры.

«На минувших выходных состоялись три раунда переговоров, в которых участвовала СвДП. С двух ничего не слышно. Но содержание одного из них стало известно СМИ. Это бросается в глаза, дорогой ХДС/ХСС, и это раздражает», — заявил замглавы партии Йоханнес Фогель.

В издании отмечают, что подобный конфликт может привести к разрыву демократов с консерваторами и заключению союза между СвДП, «Зелеными» и выигравшими парламентские выборы социал-демократами.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что консервативный блок не сможет войти в правящую коалицию в Германии. Наиболее вероятным он назвал объединение партии с «Зелеными» и Свободной демократической партией или Партией левых.

Также Лидер баварских консерваторов от ХСС Маркус Зедер назвал лидера Социально-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца самым вероятным кандидатом на пост канцлера. Он подчеркнул, что именно СДПГ, а не консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, должна сделать первые шаги к формированию кабинета министров.