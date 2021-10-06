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В Германии допустили формирование правительства с блоком Меркель

Демократическая партия ФРГ не исключает возможности формирования правительства с ХДС/ХСС
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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) допустила формирование правительства ФРГ вместе с консервативным блоком Меркель из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СвПД Кристиана Линднера.

По словам политика, партия не исключила такую возможность, так как у нее есть «самые значительные содержательные пересечения с блоком ХДС/ХСС». «Возможным с точки зрения содержания вариантом для нас остается коалиция "Ямайка" (брендовые цвета партий, входящих в коалицию и напоминающие флаг Ямайки — прим. "Ленты.ру")», — отметил Линднер.

Председатель СвПД подчеркнул, что и для партии «Союз 90/Зеленые» этот вариант коалиции остается приемлемым. Также Линднер заявил, что 7 октября СвПД вместе с «зелеными» и Социал-демократической партией (СДП) соберутся на трехсторонние переговоры для обсуждения возможности формирования правительственной коалиции.

Ранее СвДП раскритиковала консервативный блок Меркель за утечку информации о переговорах для формирования правящей коалиции. Несмотря на договор о конфиденциальности переговоров, консерваторы передали в СМИ информацию, что либералы ФРГ готовы добиваться формирования коалиции с ХДС/ХСС и «Зелеными». Такая утечка вызвала возмущение в рядах СвДП и поставила под угрозу дальнейшие переговоры.

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