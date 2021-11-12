В Германии ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ

Министерство экономики Германии отреагировало на угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа». В ведомстве ответили, что приняли к сведению такую возможность и сожалеют о позиции Минска, передает РИА Новости.

Представитель Минэнерго выразил уверенность, что Россия сможет выполнять контракты на поставку газа, и подчеркнул, что считает безопасность поставок гарантированной.

Накануне, 11 ноября, Лукашенко заявил, что если Европа решится на новые санкции в отношении белорусского режима и перекроет границу, то Минск может пойти на крайние меры. Он призвал «руководство Польши, литовцев и прочих безголовых» подумать, перед тем как что-то предпринимать.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ответил на это, что ЕС не позволит запугать себя угрозами перекрытия газопровода. Российские эксперты усомнились в возможности таких действий со стороны Лукашенко хотя бы потому, что газопровод принадлежит «Газпрому».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что свои угрозы Лукашенко с Кремлем не обсуждал и не согласовывал.