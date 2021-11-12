В Кремле ответили на угрозу Лукашенко остановить транзит газа

Дмитрий Песков: Лукашенко не согласовывал слова об остановке транзита газа с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», передает ТАСС.

По его словам, Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой, а Россия была и будет страной, которая выполняет свои обязательства по обеспечению Европы газом. «Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос.

Свою высказанную в четверг, 11 ноября, угрозу Лукашенко объяснил желанием Евросоюза ввести очередной пакет санкций, а также намерением Польши перекрыть границу. «Я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — заявил Лукашенко.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков усомнился, что Белоруссия пойдет на такой шаг. По его словам, для перекрытия транзита Минску придется отнять газопровод у «Газпрома» или согласовать с ним такие действия.

В свою очередь глава Союза нефтегазопромышленников России (СНП) Геннадий Шмаль напомнил, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства по поставкам перед европейскими клиентами.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, комментируя слова Лукашенко заявил, что ЕС не позволит запугать себя угрозами перекрытия газопровода.

Между тем в пятницу, 12 ноября, поставки по белорусскому направлению через газопровод «Ямал-Европа» вновь сократились на 40 процентов, хотя транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) стабилен.