В России напомнили Лукашенко о «Газпроме» после угроз перекрыть газ Европе

В России напомнили президенту Белоруссии Александру Лукашенко после угроз перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в Евросоюз (ЕС), что все газопроводы на территории республики принадлежат российской компании «Газпром». Об этом сообщил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью "Газпрома". Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос — на каком основании это будет сделано?» — сказал он.

Перед этим угрозу Лукашенко оценили в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП). Глава союза Геннадий Шмаль увидел в этом опасность для России и подчеркнул, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.

Ранее 11 ноября Лукашенко припомнил, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа». «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал он.

