Назван срок строительства газопровода из России в Китай через Монголию

Строительство 960-километрового газопровода «Союз Восток» из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году. Такой срок назвал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, его слова приводит «Интерфакс».

Сейчас определен маршрут газопровода протяженностью 960,5 километра. Предполагается, что к концу 2021 года начнется проектирование, а подготовительные работы закончат в течение двух лет.

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«На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения», — прокомментировал Амарсайхан.

Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири-2», экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года одобрил газопровод «Сила Сибири-2» в западный Китай через Монголию. В мае «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам. Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год. В настоящее время уже эксплуатируется первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого длилось пять лет и завершилось в 2019 году.