В пятницу поставки российского газа в Европу упали, а на Украину — стабильны и держатся на уровне прошлых дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade и «Оператора ГТС Украины».

Прокачка через трубопровод «Ямал — Европа» снизилась на 40 процентов. Что касается поставок через украинскую ГТС, то они идут в рамках контрактных обязательств в объеме 109 миллионов кубометров в сутки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа» в качестве ответа на возможные санкции. Варшава заявила о возможном закрытии границ из-за миграционного кризиса. В ночь на 10 ноября мигранты попытались прорвать ограждение и попасть в Польшу. Евросоюз считает, что в миграционном кризисе виноват Лукашенко, который ослабил контроль за прибытием мигрантов в республику, и сейчас готовит пакет санкций против властей республики.

Также стало известно, что хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть. Уровень запасов Rehden оценивается в 9,58 процента; из Jemgum (87,4 процента) и Haidach (54,2 процента) идет отбор и уже откачано 10 и 6 миллионов кубометров соответственно. Еще одно хранилище — Bergermeer в Нидерландах — заполнено на 30,71 процента, но там тоже начался отбор. При этом еще в октябре президент России Владимир Путин поручал начать заполнение европейских хранилищ после заполнения российских.