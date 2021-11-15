Цены на газ в Европе выросли на 3,9 процента из-за решения «Газпрома»

Цены на газ в Европе выросли после решения «Газпрома» не бронировать транзитные мощности на декабрь через Белоруссию и Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 3,9 процента, до 979 долларов. На 14:10 мск тысяча кубометров газа стоила 970 долларов.

На аукционе были предложены объемы в 89 миллионов кубометров в сутки по трубопроводу «Ямал-Европа». По итогам аукциона предложение осталось невостребованным. Ранее безрезультатно завершились аукционы на октябрь и ноябрь.

В конце октября президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах для преодоления последствий энергетического кризиса. 9 ноября компания сообщила, что начала исполнять план закачки российского газа в подземные хранилища Европы. 12 ноября «Газпром» отчитался, что за десять с половиной месяцев 2021 года поставил в Германию на 20,6 процента газа больше, чем за аналогичный период прошлого года.