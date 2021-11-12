«Газпром» рекордно повысил зарплаты руководителям

Зарплата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях «Газпрома» увеличилась на 15 процентов с 1 октября этого года, пишет «Интерфакс».

Индексация зарплаты в компании производится ежегодно. Однако такое рекордное повышение тарифных ставок было в последний раз в 2019 году. Тогда 15-процентную прибавку получил только рабочий персонал. На конец 2020 года списочная численность персонала группы «Газпром» достигла 477,6 тысячи человек, а расходы на оплату труда — 807,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что «Газпром» проиндексирует зарплаты своим сотрудникам на 7,5 процента в 2022 году. На эти цели уйдет более 60 миллиардов рублей. В 2021 году зарплаты выросли всего на 2 процента.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-сентября 2021 года взлетели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,26 миллиарда долларов. Физический объем поставок вырос на 9,5 процента (до 156,8 миллиарда кубометров).