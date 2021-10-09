Сотрудникам «Газпрома» поднимут зарплаты

«Газпром» потратит на индексацию зарплат своим сотрудникам в 2022 году 62 миллиарда рублей

Компания «Газпром» проиндексирует зарплаты своим сотрудникам на 7,5 процента в 2022 году. Об этом сообщает РБК

На индексацию уйдет более 60 миллиардов рублей. Повышение выше ожидаемого уровня инфляции. В 2021 году компания повышала зарплаты всего на 2 процента.

С предложением поднять зарплаты к руководителю компании Алексею Миллеру обратился зампред «Газпрома» Сергей Хомяков 24 сентября. Копия документа оказалась в распоряжении РБК, а ее подлинность подтверждена сотрудниками компании. Сообщается, что Миллер одобрил предложение. Из письма следует, что на индексацию зарплат планируется потратить 62,8 миллиарда рублей.

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«Для поддержания реального содержания уровня заработной платы в администрации и организациях системы бюджетирования ПАО "Газпром", расположенных на территории Российской Федерации, предлагаю провести с 01.01.2022 индексацию в размере 7,5 процента» — цитирует письмо Хомякова РБК.

Пресс-служба «Газпрома» информацию комментировать отказалась.

Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла почти в 22 раза, по сравнению в тем же периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей.

В декабре 2020 года Алексей Миллер распорядился проиндексировать зарплаты в компании на 2 процента в 2021 году. В письме Хомякова указывается, что, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2021 году составит 5,2 процента, что на 3,2 процентных пункта выше проведенной индексации.

В сентябре сообщалось, что зарплата сотрудникам «Газпром Армения» была снижена на 20 процентов, а около тысячи сотрудников было уволено. «Наказание» связано с решением национальной Комиссии по регулированию общественных услуг, которая отказалась резко повышать тарифы на газ.