Доходы «Газпрома» взлетели

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-сентября 2021 года взлетели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,26 миллиарда долларов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Физический объем поставок вырос на 9,5 процента (до 156,8 миллиарда кубометров). В сентябре компания снизила экспорт на 8,8 процента по сравнению с августом (до 15,3 миллиарда кубометров). За этот месяц средняя экспортная стоимость поставок газа увеличилась до 308 долларов за тысячу кубометров против 282,4 доллара в августе и 245,12 доллара в июле.

В ФТС также сообщили, что в январе-сентябре Россия нарастила экспорт нефти в стоимостном выражении на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (до 77,9 миллиарда долларов). Физический объем поставок упал на 5,8 процента (до 171,37 миллиона тонн). Объем экспорта бензина снизился на 26,5 процента. Доходы России от экспорта электроэнергии за девять месяцев выросли в 2,6 раза, составив 804,1 миллиона долларов), а доходы компаний от поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали на 10,6 процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов тоже отметил, что российская компания не получает выгоды от кризиса в Европе. «Фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли — это очередной фейк», — заявлял он.