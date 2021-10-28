Выгоду «Газпрома» от кризиса в Европе опровергли

Сообщения о крупных прибылях «Газпрома» из-за роста цен на газ в Европе не соответствуют действительности. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов на полях Евразийского экономического форума в Вероне, передает РИА Новости.

«Фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли — это очередной фейк», — опроверг слухи Чижов. Он рассказал, что европейские энергетические компании остерегаются закупать спотовый газ из-за высокой стоимости, дожидаясь снижения. Что касается долгосрочных контрактов, то они не предусматривают изменения цен, напомнил Чижов. Чижов назвал Россию «спасителем Европы со Средних веков» и заявил, что Москва предлагала провести переговоры по газу задолго до наступления энергокризиса.

Постпред призвал европейцев отказаться от спотовых закупок газа на бирже и вернуться к заключению долгосрочных соглашений. Чижов напомнил, что ЕС перешел на спотовые контракты в период, когда председателем Еврокомиссии был Жозе Мануэл Баррозу (занимал пост с 2004 по 2014 годы). Европейские власти пытались обеспечить энергетическую безопасность, поскольку газ по долгосрочным контрактам стоил дороже, чем по спотовым закупкам. «Цена на газ зависела, с определенным лагом, от цены на нефть, и тогда было очень выгодно. Потом цена на нефть пошла наверх, плюс были объективные факторы: это холодная зима, безветренная погода, обмеление резервуаров, питающих ГЭС в Европе, особенно Северной, все это в совокупности привело к нынешней ситуации», — отметил Чижов.

Цены на газ в Европе начали резко расти с начала сентября. 6 октября они установили абсолютный максимум, поднявшись почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. В тот же день по итогам совещания по энергетике президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова увеличить поставки для стабилизации европейского рынка. После слов главы государства цены снизились.

В конце октября президент призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах после закачки топлива в российские подземные хранилища. На фоне заявлений президента цены на газ вновь упали. На 16:00 декабрьские фьючерсы торговались по 960 долларов.