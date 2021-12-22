Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу

Грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, в середине рейса экстренно меняют курс на Европу, пишет Financial Times (FT). Дело в том, что европейские потребители готовы платить за топливо больше — 22 декабря спотовая цена газа в Европе выросла до нового максимума, достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.

Специалист аналитической компании ICIS Алекс Фроли рассказал, что уже два американских танкера, ранее направлявшихся в Азию, взяли курс на европейские порты. Кроме того, Австралия осуществит поставку СПГ в Европу впервые с 2009 года. «Европейский газовый рынок просто прорвало. Цены на СПГ на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках», — отметил эксперт из делового информагентства Platts Киран Роу.

«Ценовая политика в Европе явно направлена на привлечение большого объема СПГ, и он ей нужен. Без этих [поставок] ситуация может стать очень серьезной в зависимости от погоды. Запасы уже на низком уровне, а к концу зимы могут опуститься до исключительно низких», — прокомментировал глава глобального трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист. По его оценке, регион получит по 15-20 грузов СПГ в декабре 2021 года и январе 2022-го.

Несмотря на кризисную ситуацию в Европе, один из ее главных поставщиков газа, «Газпром», приостановил перекачку топлива в регион. Компания не забронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 22 декабря, это происходит уже второй день подряд. Решение российского предприятия стало причиной резкого подорожания газа 21-22 декабря.