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«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал — Европа»

Компания «Газпром» не забронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 22 декабря

Фото: ПАО «Газпром»

Компания «Газпром» приостановила поставки и не забронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 22 декабря, это происходит уже второй день подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Трубопровод «Ямал — Европа» — один из основных путей поставок российского газа в Европу. Топливо по нему идет через Белоруссию и Польшу в Германию. Во вторник, 21 декабря, физические поставки газа по этому маршруту остановились.

При этом в Газпроме говорили, что компания выполняет все свои обязательства. «Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану», — комментировал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

На фоне этого решения российского монополиста и на новостях о грядущих холодах цена газа побила исторический рекорд, стоимость тысячи кубометров выросла до 2150 долларов.

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Платон Щукин
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