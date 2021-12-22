Цена на газ в Европе достигла исторического максимума и превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов январские фьючерсы по индексу TTF были у отметки 1800 долларов. В течение дня показатели колебались и к 18:04 по московскому времени обновили рекорд — 2187 долларов, что стало на 27 процентов дороже, чем накануне (1716,7 доллара).

2187 долларов за тысячу кубометров — исторический максимум цен на газ в Европе

Резкий скачок цен спровоцировало уменьшение физической прокачки газа по газопроводу Ямал-Европа. 21 декабря данные газотранспортного оператора Gascade свидетельствовали о том, что физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились.

Причиной такой ситуации стало решение «Газпрома» не бронировать мощности для транзита. Не идет газ и в реверсном направлении. Компания cнижает объем транзита с пятницы, 17 декабря. Тогда «Газпром» не заказал поставки на следующий день, но на внутридневных торгах купил прокачку 26,8 миллиона кубометров, что ниже 31,4 миллиона в предыдущие дни. В субботу поставки составили 5,2 миллиона кубометров, в воскресенье — 4,2 миллиона, а в понедельник — 3,8 миллиона.

«У европейских потребителей нет выбора»

Как пояснил газете «Коммерсантъ» старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, причины, по которым клиенты «Газпрома» снижают отбор по контрактам, связаны с падением спроса в Европе на фоне крайне высоких цен на газ. По его мнению, у потребителей нет выбора, им придется покупать топливо по завышенным ценам.

Значительная часть всех газовых контрактов в Европе привязана к спотовым или форвардным ценам, у потребителей нет другого выбора — приходится покупать газ по сверхвысоким ценам Дмитрий Маринченко директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch

В беседе с ТАСС Маринченко указал, что скачок цен могло спровоцировать снижение прокачки через трубопровод «Ямал-Европа» и новости о возможном похолодании. По его словам, ситуация остается тревожной, для комфортного прохождения зимнего сезона Европе не хватает 15-20 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах. Также пока неясно, насколько Россия готова увеличить поставки в случае необходимости, с учетом затянувшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Прогнозы цен на газ

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сделал прогноз относительно цен на газ в ближайшие годы. В 2022-2024 годах его стоимость в мире перестанет бить новые рекорды, а, наоборот, станет снижаться. Он отметил, что финансовые показатели группы «Газпром» в любом случае должны будут оставаться на высоком уровне, даже при достаточно умеренных на текущий момент экспортных ценах на топливо.

Вместе с тем эксперты не исключают, что стоимость тысячи кубометров топлива может достичь трех тысяч долларов, передает агентство «Прайм». Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин отметил, что цены на газ могут быть любыми. Он привел в пример ситуацию в Техасе в феврале 2021 года, когда цены били рекорд из-за экстремальных морозов. Аналогичного мнения придерживается директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

На спотовом рынке, который сейчас разбалансирован под влиянием не только спекулятивных, но и фундаментальных факторов, возможны любые реакции, включая моментный рост и до 3000 долларов за тысячу кубометров Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting



Эксперт указала, что тренд на рост формирует похолодание, которое привело к увеличению потребления и сокращению запасов в европейских хранилищах ниже 60 процентов, а также задержка запуска «Северного потока-2» и остановка двух реакторов на атомных станциях во Франции, что вынудило потребителей искать замещающие источники энергии, в том числе газ.

