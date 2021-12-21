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«Газпром» спрогнозировал снижение цен на газ в мире

«Газпром»: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться

Фото: Maxim Zmeev / Reuters

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сделал прогноз относительно цен на газ в ближайшие годы. В 2022-2024 годах его стоимость в мире перестанет бить новые рекорды, а, наоборот, станет снижаться, рассказал он в интервью корпоративному изданию организации, сообщает РИА Новости.

«К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с доковидными уровнями», — заявил Садыгов.

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Он отметил, что финансовые показатели группы «Газпром» в любом случае должны будут оставаться на высоком уровне, даже при достаточно умеренных на текущий момент экспортных ценах на топливо.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. На момент публикации январский фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 2150 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 27 процентов.

Марина Совина
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