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«Газпром» заморозил поставки газа через Польшу

GSA Platform: «Газпром» не стал бронировать допмощности в «Ямал-Европа» на 23 декабря

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Дополнительная сессия аукциона на бронирование мощностей газопровода «Ямал-Европа», проходящего через Польшу, закончилась безрезультатно. «Газпром», как и на основной сессии, не стал участвовать в торгах на 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

Поставки газа из России в Германию по этому маршруту не идут уже третий день подряд. Транзит заморожен на фоне рекордно высоких цен на биржах в Европе, в последние дни они вышли за пределы двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

До середины прошлой недели «Газпром» ежедневно бронировал по 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона кубометров. В пятницу, 17 декабря, прокачка сократилась до 27 миллионов, в субботу — до 5,2 миллиона, а в воскресенье — до 4,2 миллиона. В понедельник, последний день поставок, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.

До этого российская компания не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на декабрь, чтобы использовать их только на основе ежедневного бронирования. При этом представители «Газпрома» указывают, что исполняют контракты.

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Во вторник, 21 декабря, стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне украинский «Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» в Евросоюз. По мнению компании, российский монополист резко уменьшил продажу газа на европейском спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять в регион дополнительные объемы газа.

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Платон Щукин
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