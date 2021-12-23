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В Евросоюзе рассказали о получении жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

Еврокомиссия: получили жалобу «Нафтогаза» на «Газпром» с требованием продать в ЕС газ

Фото: РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы украинской компании «Нафтогаз» на «Газпром» с требованием обязать российскую фирму продать в Европейский союз (ЕС) крупные партии газа с транзитом через Украину. Об этом рассказала представитель ведомства Мария Тсони, передает РИА Новости.

По ее словам, жалоба будет оценена на основании стандартных процедур Еврокомиссии. «Мы не намерены более комментировать это на данный момент», — подчеркнула Тсони.

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2 декабря

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на «Газпром». «"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении на сайте украинской компании.

После того как «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась. В самом Газпроме остановку поставок газа прокомментировали так: «У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану».

Марина Совина
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