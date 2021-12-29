Новак назвал максимальный срок завершения сертификации «Северного потока-2»

Вице-премьер России Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой интервью изданию РБК.

По словам Новака, Москва также надеется, что Европа не будет выдвигать новых требований для запуска проекта. При этом он подчеркнул, что от этого никто не застрахован.

Вице-премьер также заявил, что оператор «Северного потока-2», компания Nord Stream 2 AG, осуществляет проект в соответствии с европейским законодательством, а любые требования сверх него носят политический характер.

Ранее Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу. По его словам, Россия готова увеличивать добычу и поставки газа, чтобы удовлетворить спрос в Европе в любых объемах. Однако для этого необходимы долгосрочные контракты, подчеркнул вице-премьер.