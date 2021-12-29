Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу. Его слова передает РИА Новости.

По словам Новака, Россия готова увеличивать добычу и поставки газа, чтобы удовлетворить спрос в Европе в любых объемах. Однако для этого необходимы долгосрочные контракты, подчеркнул он.

При этом вице-премьер затруднился сказать, когда цены на газ в Европе станут ниже, так как для этого предложение должно быть достаточным. По его прогнозу, в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, а в следующем — увеличится еще на примерно 4 миллиона.

Ранее Александр Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе. Так, это произошло из-за прошлой холодной зимы и уменьшения добычи европейского газа. Кроме того, на ситуацию повлияло то, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов.