«Газпром» снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу

Российская компания «Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировала на понедельник, 27 декабря, мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Предложение на транзит уже неделю остается невостребованным.

«Газпром» несколько раз подряд отказался от бронирования польского участка газопровода «Ямал-Европа». Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу-Европе» закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион. Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу.

Цена на газ в Европе на фоне решения «Газпрома» росла до уровня более 2150 долларов за тысячу кубометров, однако затем перешла к снижению. 24 декабря стоимость падала ниже 1300 долларов.