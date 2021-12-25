«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита газа через Польшу

Российский «Газпром» в ходе дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, пишет РИА Новости.

Так, предложение на субботу, 25 декабря, во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали.

Комментируя поставки по газопроводу, компания заявляла, что поставляет газ по магистрали исходя из заявок потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

«Газпром» шестой раз раз подряд отказался от бронирования польского участка газопровода «Ямал-Европа». Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу-Европе» закончился в прошлом году. Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу.

Цена на газ в Европе на фоне решения «Газпрома» росла до уровня более 2150 долларов за тысячу кубометров, однако затем перешла к снижению. 24 декабря стоимость падала ниже 1300 долларов.